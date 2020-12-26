Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды

Известный украинский гонщик Алексей Мочанов дал совет водителям, которые выезжают на трассы в дни штормовых предупреждений, а также в условиях плохой погоды.

Полезную информацию он обнародовал в своем Фейсбук.

"Обязательно держите уровень топлива в баке не меньше половины уровня. Минимум. Лучше 3/4", - написал он и посоветовал дозаправляться, если уровень упал ниже указанной отметки.

Помимо того, Мочанов советует держать в автомобиле запас воды, шоколад, влажные салфетки и телефонную зарядку.

"Про трос, крюк, лопату и провода-"крокодилы" понятно", - добавил он.

Кроме этого, водителям рекомендуется держать в запасе охлаждающую жидкость, незамерзайку, омыватель стекол и моторное масло.

"Положите в машину пакет с парой пар сухих носков, имейте в машине запасную обувь и перчатки. Пара пачек соли и пакет песка - не помешают", - подытожил он.

Напомним, ранее Мочанов давал советы относительно того, как правильно прогревать автомобиль зимой.