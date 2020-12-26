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Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды

Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
Обновлено 22:59 Сб, 26 Декабрь 2020 Телеграф Фото: pixabay

Известный украинский гонщик Алексей Мочанов дал совет водителям, которые выезжают на трассы в дни штормовых предупреждений, а также в условиях плохой погоды. 

Полезную информацию он обнародовал в своем Фейсбук. 

"Обязательно держите уровень топлива в баке не меньше половины уровня. Минимум. Лучше 3/4", - написал он и посоветовал дозаправляться, если уровень упал ниже указанной отметки. 

Помимо того, Мочанов советует держать в автомобиле запас воды, шоколад, влажные салфетки и телефонную зарядку. 

"Про трос, крюк, лопату и провода-"крокодилы" понятно", - добавил он. 

Кроме этого, водителям рекомендуется держать в запасе охлаждающую жидкость, незамерзайку, омыватель стекол и моторное масло. 

"Положите в машину пакет с парой пар сухих носков, имейте в машине запасную обувь и перчатки. Пара пачек соли и пакет песка - не помешают", - подытожил он. 

Напомним, ранее Мочанов давал советы относительно того, как правильно прогревать автомобиль зимой.

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Все по теме:

Автомобили, Зима, Алексей Мочанов.

Автор:

Телеграф
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