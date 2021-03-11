Могут взорваться в любой момент: в авто популярного производителя нашли серьезную проблему

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00:48 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Kia отозвала почти 380 тысяч внедорожников Sportage и седанов Cadenza из-за неисправности, которая могла привести к их возгоранию.

Об этом сообщили CNN Business.

Пока проблема не будет устранена, Kia и Нацадминистрация безопасности дорожного движения предупреждают владельцев, чтобы они оставляли автомобили на стоянке снаружи и подальше от их домов и других зданий или транспортных средств, чтобы предотвратить возможное распространение пожара.

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Данная неполадка наблюдается у некоторых моделей Sportages с 2017 по 2021 год и Cadenzas с 2017 по 2019 год, которые не оснащены Smart Cruise Control. 

По информации, на сайте NHTSA.gov, в транспортных средствах, в некоторых электронных схемах под капотом может возникнуть короткое замыкание, что и может стать причиной возгорания.

Владельцы автомобилей, авто которых оказались в зоне риска, будут уведомлены по почте начиная с 30 апреля, говорится в заявлении Kia.

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Дилеры заменят предохранители, а в некоторых случаях обновят и программное обеспечение автомобиля бесплатно.

Стоит напомнить, что ранее 2 марта в Киеве на улицах заметили необычный полицейский Porsche.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Kia, Kia Sportages, Cruise Control.
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