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Tesla отзывает сотни тысяч автомобилей в Китае: в чем причина?

Tesla отзывает сотни тысяч автомобилей в Китае: в чем причина?
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф

Tesla Inc. столкнулась с критикой со стороны пользователей и вынуждена отозвать свои автомобили на рынке Китая.

Статья на сайте Foxbusiness раскрывает обстоятельства, заставившие компанию пойти на этот шаг. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

Отзыв автомобилей американской компании произошел после расследования возможных дефектов, в ходе которого было обнаружено, что система круиз-контроля может быть случайно активирована и потенциально может привести к неожиданному увеличению скорости, сообщила в субботу, 26 июня, Государственная администрация по регулированию рынка.

Вынужденная мера касается 249 855 седанов Model 3 и компактных кроссоверов Model Y, (это 93,7% всех проданных автомобилей Tesla, которые были произведены на местном заводе в Шанхае), а также 35 665 импортированных автомобилей Model 3.

Предполагается отозвать автомобили, произведенные в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

"Всем владельцам автомобилей мы приносим извинения за неудобства, вызванные этой вынужденной мерой", - заявил представитель компании Tesla в официальном аккаунте в социальной сети Weibo, китайской платформе, похожей на Twitter. "Tesla продолжит повышать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями".

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Ранее, в апреле, Tesla столкнулась с негативной реакцией, когда один из ее клиентов устроил акцию протеста во время проведения автосалона Auto Shanghai, главной выставки автомобильной промышленности Китая, выкрикивая заявления о неисправных тормозах на автомобилях Tesla. Инцидент побудил компанию принести публичные извинения и пообещать создать подразделение по удовлетворению запросов потребителей, поскольку качество автомобилей является одним из приоритетов работы компании.

В феврале китайские власти вызвали Tesla для объяснений из-за жалоб потребителей на проблемы с качеством, что является редким упреком для компании, первого иностранного автопроизводителя, который управляет заводом в Китае. Генеральному директору Илону Маску также пришлось заверить китайских чиновников и потребителей в том, что автомобили Tesla не могут использоваться для слежки за Китаем.

До недавних трудностей Tesla в подавляющем большинстве считалась престижным брендом в Китае, чему способствовала популярность Маска, который заявил, что быстрорастущий рынок Китая станет крупнейшим для компании. В настоящее время в Китае находится единственный действующий завод Tesla за пределами США. Производитель автомобилей получил разрешение на строительство своего завода в Шанхае в 2018 году, несмотря на ухудшение торговых отношений между США и Китаем при тогдашнем президенте Дональде Трампе.

Однако дурная слава из-за проблем с качеством заставила многих потенциальных покупателей Tesla отказаться от своих планов приобретения автомобилей компании.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Китай, Автомобили, Tesla, Электромобили, Илон Маск.
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