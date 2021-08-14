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Недорогие электрокары "научили" ездить дальше

Недорогие электрокары "научили" ездить дальше
07:03 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Для того чтобы электромобили ездили на большие расстояния на них устанавливают газобаллонное оборудование (ГБО), но не в классическом варианте. Среди наиболее часто переделываемых машин - самый популярный в Украине электрокар Nissan Leaf и Renault Zoe. 

Об этом сообщает UBR.

Авто не переделывают полностью под ГБО, а сокращают расход аккумулятора подключив газовый баллон к печке для обогрева салона, особенно актуально это в холодное время года. Благодаря такому переоборудованию увеличивается запас хода. 

Стоимость переделки колеблется в зависимости от марки авто и используемого оборудования, для недорогих электромобилей вилка цены переделки от 8 до 15 тысяч гривен. 

На рынке Украины оборудование бывает китайского, австрийского и немецкого производства.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе планируют спасать экологию избавившись от бензиновых и дизельных автомобилей. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Электромобиль, Электрокар, ГБО, Nissan Leaf, Новости авто Украина.
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