Украина - Грузия: букмекеры дают неплохой прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Квалификация к ЧМ-2023. Рига (Латвия). Арена "Рига". 1 июля. 19:00.

Сборная Украины по баскетболу продолжает бороться за выход во второй этап отбора в чемпионат мира 2023 года. Чтобы пройти дальше, команда Айнарса Багатскиса должна не опуститься ниже своего текущего третьего места в группе G. Для этого "сине-желтым" по плану минимум нужно победить последнюю команду нашего квартета Северную Македонию на выезде, а по плану максимум – навязывать борьбу лидерам и набирать очки в номинально домашних поединках.

Начинает июльский марафон Украины против команды Грузии. За последние несколько лет грузины превратились в крепкого бойца, по крайней мере на европейской арене, и не пропускают уже 4 Евробаскета подряд, а в сентябре станут одними из хозяев грядущего чемпионата Европы. В Тбилиси в ноябре 2021 года на старте квалификации подопечные Илиаса Зуроса победили Украину со счетом 88:83, не в последнюю очередь благодаря удачным действиям своих лидеров Торнике Шенгелии и Гиорги Шермадини. Оба игрока снова вызваны на матчи отбора и готовятся к поединку. Присоединяется к команде и центровой клубу НБА "Индиана Пейсерс" Гога Битадзе, хотя предварительно ждали и форварда "Милуоки" Мамукелашвили, но тот остается в США.

Украинский десант НБА тоже планировал подтянуться в сборную только в сентябре. Но неожиданно присоединился к украинской команде защитник "Торонто" Святослав Михайлюк, последний раз игравший за сборную в 2018 году. "Приезд Михайлюка – это как глоток свежего воздуха", – не сдерживал радости от появления в команде агрессивного и выносливого игрока задней линии Айнарс Багатскис. Латвийскому специалисту сейчас это усиление чрезвычайно важно, ведь еще одного "американца" Алексея Леня очевидно стоит ждать только к Евробаскету. Кроме того, из-за травм "сине-желтые" потеряли Близнюка, Липового и Войналовича; не будет, по крайней мере пока, в команде и Рэндла.

По составу, сыгранности и уверенности в турнирном положении сборная Грузии выглядит фаворитом поединка. Первый легальный букмекер Parimatch UkraineParimatch Ukraine оценивает шансы украинской сборной на победу в 40,25%, а вероятность победы грузин – 51,59%. Вероятность того, что встреча закончится ничьей в основное время – 8,16%.

У тренерского штаба национальной сборной был месяц, чтобы наиграть команду из тех игроков, на которых сейчас можно рассчитывать. Чтобы нивелировать отсутствие игровой практики и тонуса, сборная провела тренировочные сборы в Латвии, Италии и Португалии и сыграла два товарищеских поединка: победила Словакию (75:61) и минимально уступила Португалии (77:76). С позитива – налаживаются игровые связки и игра "сине-желтых" вселяет веру в то, что результат придет.

Надеемся, что игровые несовершенства украинцы смогут перекрыться двойной мотивацией. Родная для нашего коуча сборной Латвия сделала все возможное, чтобы наша команда чувствовала себя в Риге максимально, как дома и по атмосфере украинцам обещают максимальную поддержку. Поэтому, несмотря на статус андердога, готовимся к настоящему сражению и болеем за Украину. Заряжай на сборную Украину вместе с Parimatch UkraineParimatch Ukraine.