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Украина установила новый рекорд по экспорту меда

Мед
18:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: В этом году Украина установила рекорд по экспорту меда за первые 3 годовые квартала - 46, 2 тыс. т меда на сумму 86,9 млн долл.

Почти каждый десятый килограмм экспортируемого меда поставила Херсонская область, из которых 60% поступили в страны ЕС, сообщил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Александр Половодье на своей странице в Facebook.

В течение первых трех кварталов Херсонщина экспортировала 4,4 тыс тонн меда на сумму 7534 тыс.долл, и это составляет 9,3% от общего украинского экспорта.

"В следующем году мы ожидаем появление новых игроков на экспортном поле и произойдет это благодаря активной работе Херсонской областной союза пчеловодов, созданная в этом году при содействии Департамента агропромышленного развития", - отметил Половодье.

По его словам, союз вместе с проектами международной технической помощи организует семинары и конференции, чтобы помочь херсонским пчеловодам, большинство из которых производят мед на уровне хобби, превратить это дело на профессиональный высокодоходный бизнес.

Как сообщалось, Украина в январе-октябре 2017 экспортировала 53,7 тыс. тонн меда на общую сумму 103,2 млн долл.

 

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Новости Бизнеса, Мед, Пчелы, Экономика Украины, Экспорт меда.
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