Стали известны новые подробности арбитража "Ощадбанка" против РФ
Новости Бизнеса: Решение арбитража по делу "Ощадбанка" против России за утраченные активы в Крыму ожидается в 2018 году.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в 2018 году ожидается решение титулованного арбитражного трибунала в Париже по делу "Ощадбанка" (Киев) против России в связи с тотальным уничтожением инвестиций банка в Крыму после аннексии полуострова.
"Мы ожидаем позитивного результата в деле, которое инициировал "Ощадбанк" против России, и мы надеялись, что решение будет в этом году, в том числе, учитывая объем материалов, решение будет в следующем году и по юрисдикции, и по сути этого вопроса", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник вечером.
Замминистра отметила, что Украина достигла определенных успехов в вопросах исков против РФ за имущество в Крыму и это может стать стимулом для частных инвесторов подавать иски.
Как сообщалось, слушания по данному делу начались 27 марта 2017 года.
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Сумма требований включает стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса "Ощадбанка" в Крыму и составляет более $1 млрд.