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Стало известно, с какими еще странами Украина будет вести переговоры по ЗСТ

ЕС
19:07 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Бизнеса: В Министерстве экономического развития сообщили, что Украина будет вести переговоры по установлению зоны свободной торговли с рядом европейских стран.

Украина в следующем году планирует открыть новые переговорные процессы по заключению соглашений о свободной торговле.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По словам торгового представителя Украины, в следующем году одной из задач будет начало новых переговорных процессов по заключению соглашений о свободной торговле.

"Мы будем говорить со всеми странами, в том числе со странами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), обсуждая варианты увеличения доступа на рынки товаров", - заявила Микольская.

Как известно, Украина сейчас ведет переговоры с двумя странами о создании режима свободной торговли - Турцией и Израилем.

Ранее сообщалось, что соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной будет подписано до конца этого года.

Также напомним, что в сентябре этого года Украина и Израиль завершили очередной раунд переговоров по зоне свободной торговли.

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Новости Бизнеса, Брюссель, ЕС, ЗСТ, Норвегия, Переговоры, Торговля.
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