Стало известно, с какими еще странами Украина будет вести переговоры по ЗСТ

Украина в следующем году планирует открыть новые переговорные процессы по заключению соглашений о свободной торговле.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По словам торгового представителя Украины, в следующем году одной из задач будет начало новых переговорных процессов по заключению соглашений о свободной торговле.

"Мы будем говорить со всеми странами, в том числе со странами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн), обсуждая варианты увеличения доступа на рынки товаров", - заявила Микольская.

Как известно, Украина сейчас ведет переговоры с двумя странами о создании режима свободной торговли - Турцией и Израилем.

Ранее сообщалось, что соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной будет подписано до конца этого года.

Также напомним, что в сентябре этого года Украина и Израиль завершили очередной раунд переговоров по зоне свободной торговли.