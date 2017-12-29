Украина увеличивает добычу газа второй год подряд

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18,999 млрд кубометров.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев увеличили добычу газа на 2,8% (на 408,8 млн куб. м) – до 14,948 млрд кубов.

В том числе "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 4,3% – до 13,929 млрд кубов, тогда как ПАО "Укрнафта" сократило на 15% – до 1,12 млрд кубов.

В текущем году также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 7,4 млн кубов газа.

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн кубомеров) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".