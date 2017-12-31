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Украина увеличила экспорт электроэнергии на 35%
20:52 Сегодня Телеграф
epravda.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина увлеличила экспорт электроэнергии на 35% по сравнению с 2016 годом.

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 707,6 млн кВт-ч.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 6,9% (на 183,9 млн кВт-ч) – до 2 млрд 848,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,6% (на 54,9 млн кВт-ч) – до 780,1 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 1 млрд 78,6 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за 11 месяцев прошлого года.

В Беларусь и Россию в январе-ноябре прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

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При этом в ноябре 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 258,6 млн кВт-ч, что на 22,3% (на 74,3 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре-2016.

Напомним, добыча газа в Украине в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18,999 млрд кубометров.

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Новости Бизнеса, Украина, Экономика, Экспорт за границу, Электроэнергия.
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