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В Украине вырос годичный показатель импорта газа

Газ
10:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Согласно данным ПАО "Укртрансгаза", Украина в 2017г увеличила импорт газа на 26,8%.

Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам, в том числе со стороны Словакии в 2017-м поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

В декабре-2017 импорт составил 954,9 млн куб. м газа, что на 42,5% меньше, чем в декабре-2016 (1 млрд 659,4 млн куб. м).

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Стоит отметить, что месячный импорт менее 1 млрд куб. м газа в 2017 году был зафиксирован только в апреле, когда в страну было поставлено 0,54 млн куб. м. В оставшиеся месяцы минувшего года импорт колебался от 1,073 млрд куб. м до 1,453 млрд куб. м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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Новости Бизнеса, Газ, Импорт газа, Нафтогаз, Украина, Укртрансгаз.
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