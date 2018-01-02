В Украине вырос годичный показатель импорта газа

Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам, в том числе со стороны Словакии в 2017-м поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

В декабре-2017 импорт составил 954,9 млн куб. м газа, что на 42,5% меньше, чем в декабре-2016 (1 млрд 659,4 млн куб. м).

Стоит отметить, что месячный импорт менее 1 млрд куб. м газа в 2017 году был зафиксирован только в апреле, когда в страну было поставлено 0,54 млн куб. м. В оставшиеся месяцы минувшего года импорт колебался от 1,073 млрд куб. м до 1,453 млрд куб. м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.