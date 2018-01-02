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В Украине начал работу Фонд энергоэффективности

Энергоэффективность
21:35 Сегодня Телеграф
Фото: Сегодня

Новости Бизнеса: В Украине с 1 января начинает работу Фонд энергоэффективности.

Бюджет Фонда формируется за счет средств государственного бюджета и, как ожидается, средств от международных партнеров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Комментируя запуск работы Фонда, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что это, по сути, является стартом масштабных изменений в сфере, прежде всего, коммунального хозяйства страны.

Планируется, что Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установки эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное.

"Формой предоставления средств станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам, - говорится в сообщении.

"Мы выделяем в целом 2 млрд гривен (на программы энергоэффективности), из которых 400 млн гривен – это "теплые кредиты", а 1,6 млрд гривен - это масштабные проекты энергомодернизации", - сказал Гройсман.

"Мы также ожидаем (кроме бюджетных ассигнований) поступления средств от наших европейских партнеров. Есть решение о выделении 100 млн евро, это примерно 3 млрд грн. Этот транш будет разделен на несколько периодов", - добавил он.

По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива должна составлять не менее 1,5 млрд кубометров.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, Фонд энергоэффективности, Энергоэффективность.
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