Монетизация субсидий: стало известно, когда завершится переходный период

Это определяется статьей 24 заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Кабинету министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя", - идет речь в документе.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг. На втором этапе должна состояться подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и прочее). Лишь на третьем этапе планируется перейти к монетизации субсидий на уровне домохозяйств.