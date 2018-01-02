Монетизация субсидий: стало известно, когда завершится переходный период
Новости Бизнеса: Правительство обязано во втором полугодии 2018 года разработать механизм монетизации субсидий для конечного потребителя.
Это определяется статьей 24 заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".
"Кабинету министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя", - идет речь в документе.
С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий
Как сообщалось, с 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг. На втором этапе должна состояться подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и прочее). Лишь на третьем этапе планируется перейти к монетизации субсидий на уровне домохозяйств.