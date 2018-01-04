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Трудовая турбулентность: в Украине растет дефицит кадров

Дефицит кадров
22:57 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Больше всего предложений работы в 2017 году было в столице.

Количество вакансий на рынке труда Украины с начала 2017 года увеличилось по сравнению с 2016 годом на 28%, при этом количество резюме выросло на 25%.

Об этом сообщила специалист экспертно-аналитического центра международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко, ссылаясь на результаты исследования, передают "Комментарии".

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«В 2017 году рынок труда имел свои подъемы и спады, но в целом год оказался не сложнее, чем предыдущие несколько лет. На протяжении 2017 года наблюдался рост количества рабочих предложений практически во всех сферах», – сообщила эксперт.

Криворученко отметила, что, согласно исследованию, больше всего предложений работы в 2017 году было в столице. Здесь наиболее активно искали ИT-специалистов, маркетологов и специалистов по продажам. В регионах также в большей степени были востребованы работники сферы «Продажи» и «ИТ, телеком», но, помимо этого, предлагались вакансии для специалистов сфер «Производство» и «Рабочий персонал».

В структуре спроса и предложения уже не первый год в список наиболее востребованных сфер входят «ИТ, телеком», «Продажи», «Маркетинг», «Транспорт» и «Начало карьеры». В этих сферах активно ищут специалистов.

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Среди соискателей наиболее активными остаются молодые специалисты, доля резюме которых в 2017 году составила 16%. Конкуренция на рынке труда второй год подряд остается на уровне 3 чел. на 1 вакантное место. При этом самая низкая конкуренция наблюдалась в западном регионе, а самая высокая – в Киеве, Херсонской, Сумской и Запорожской областях.

Анализ рынка труда по отраслям показывает, что самая высокая конкуренция в последние годы остается в категории «Высший менеджмент» – около 13 чел. на одно рабочее предложение. Минимальная конкуренция в таких сферах, как «Страхование», «Рабочий персонал», «Инсталляция и сервис», «Консультирование» и «Автомобильный бизнес».

«В 2017 году также произошло повышение зарплат. В части компаний (36%) зарплаты повысили всем сотрудникам, еще в трети – повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план. По сравнению с предыдущим годом прослеживается тенденция привязки зарплат к эффективности работы сотрудника», – отметила Криворученко.

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Доля компаний с такой системой оплаты труда по сравнению с 2016 годом выросла на 15%. Подходы к материальной и нематериальной мотивации почти половины украинских компаний не изменились. Впрочем, часть предприятий все же прибегают к использованию различных подходов и инструментов мотивации сотрудников, пытаясь выявить эффективные.

Напомним, размер зарплаты, который остановил бы массовый выезд трудовых мигрантов из Украины в Польшу и другие страны Восточной Европы, был назван вице-премьер-министром Геннадием Зубко. «Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине», – считает он.

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Новости Бизнеса, Вакансии, Деньги, Дефицит кадров, Новости экономики, Работа, Трудоустройство, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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