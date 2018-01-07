Нацбанк прогнозирует инфляцию в 6% на 2018 год

В Национальном банке не пересматривают цели по инфляции, на конец 2018 года в 6% с отклонением в 2%, в то же время не исключают вероятности, что прогноз по уровню инфляции может варьироваться.

Об этом в интервью Радио Вести рассказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

«Национальный банк не пересматривает цели по инфляции - как и ранее, на конец 2018 года цель составляет 6+/-2 п.п., в то время как прогноз по уровню инфляции на этот период может варьироваться», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что регулятор проводит валютную либерализацию постепенно, отталкиваясь от макроэкономических условий. Если условия позволяют снимать ограничения более активно, НБУ это делает. Одной из основных предпосылок, необходимых для продолжения активной либерализации валютного регулирования является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Госбюджет-2018 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 9%, а также на курсе гривни 30,1 грн/$1 на конец 2018 года.