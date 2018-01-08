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Украина лидирует по европейскому импорту лыж

Лыжник
11:43 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости Бизнеса: Украина стала лидером европейского импорта лыж в прошлом году, в Европу было поставлено более 700 тыс. единиц лыж.

По итогам 2017 года Украина стала лидером европейского импорта лыж, поставив в страны Евросоюза половину всех закупленных лыж. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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В общей сложности страны Евросоюза в 2017 году импортировали более 1,5 млн штук лыж и сноубордов, а 731,4 единиц были поставлены из Украины.

Согласно обнародованной статистики, украинские лыжи по объему импорта обогнали Китай, который поставил в европейские страны на 300 тыс. единиц лыж меньше (420,6 тыс. штук, - ред.). Наибольшей популярностью у европейцев пользуются горные лыжи, однако их импорт составляет лишь 2% от общего объема закупаемого спортивного инвентаря у стран, не входящих в Евросоюз.

Среди европейских стран суммарный экспорт лыж в 2017 году составил 7,3 млн пар, а больше всего лыж в другие европейские страны поставила Австрия (2,5 млн единиц).

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Евросоюз, ЕС, Импорт лыж, Лыжи, Украина, Экспорт лыж.
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