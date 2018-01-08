Названы лучшие и худшие валюты для инвестиций в 2017 году

Эксперты рейтинга признали, что наибольшую доходность в 2017 году показали криптовалюты, но не все готовы инвестировать в них. Поэтому авторы издания создали альтернативный рейтинг лучших вложений в 2017 году.

Среди валют первое место занял мозамбикский метикал, который за год вырос на 21% к доллару. Второе место поделили чешская крона и польский злотый – их курс увеличился на 18%.

Больше всего за год упал узбекский сум – 60%, конголезский франк – 27% и леоне – 25%. ЦБ Узбекистана в сентябре опустил курс национальной валюты с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар.

Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%. Как отметил Bloomberg, это связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики. Среди государственных облигаций наибольшую доходность показала Греция – 60%.

В целом наибольшую доходность показали рискованные инвестиции, отметили эксперты рейтинга.