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Названы лучшие и худшие валюты для инвестиций в 2017 году

Инвестиции
23:04 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Мозамбикский метикал и узбекский сум стали полюсами рейтинга Bloomberg по инвестированию.

Эксперты рейтинга признали, что наибольшую доходность в 2017 году показали криптовалюты, но не все готовы инвестировать в них. Поэтому авторы издания создали альтернативный рейтинг лучших вложений в 2017 году.

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Среди валют первое место занял мозамбикский метикал, который за год вырос на 21% к доллару. Второе место поделили чешская крона и польский злотый – их курс увеличился на 18%.

Больше всего за год упал узбекский сум – 60%, конголезский франк – 27% и леоне – 25%. ЦБ Узбекистана в сентябре опустил курс национальной валюты с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар.

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Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%. Как отметил Bloomberg, это связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики. Среди государственных облигаций наибольшую доходность показала Греция – 60%.

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В целом наибольшую доходность показали рискованные инвестиции, отметили эксперты рейтинга.

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Новости Бизнеса, Bloomberg, Бизнес, Валюта, Деньги, Инвестиции, Криптовалюта, Новости экономики, Рейтинг, Финансы, Экономика.
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