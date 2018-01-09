Беларусь, Россия и Литва остались основными поставщиками нефти в Украину

При этом в натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 5,6% - до 7,827 млн тонн.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 млрд долл. (43,9%), из России – 1,272 млрд долл. (30,6%), из Литвы – 469,4 млн долл. (11,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 588,9 млрд долл.

Также сообщается, что в 2017 году Украина экспортировала 413,1 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью 180,8 млн долл.

Как сообщалось, Украина в 2015 году импортировала нефтепродуктов на 3,857 млрд долл., что в 1,7 раза меньше, чем в 2014 году.

В 2016 году импорт нефтепродуктов сократился на 15,3% - до 3,267 млрд долл. При этом почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,794 млрд долл. На втором месте (около 20%) был импорт топлива из России – 0,543 млрд долл., на третьем – из Литвы (0,355 млрд долл., или 10,9%).