Набсовет ПриватБанка назначил главу правления
Новости Бизнеса: Новым председателем правления "Приватбанка" наблюдательный совет назначил чеха Петра Крумханзла.
Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.
Об этом информирует пресс-служба финучреждения.
"Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 года назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение", - говорится в сообщении.
По словам главы наблюдательного совета Энгина Акчакоча, в процессе оценки кандидатов на должности в правлении ПриватБанка, совет руководствовался такими критериями как "высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля".
"Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков", - отметил глава наблюдательного совета банка.
Петр Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.
Как сообщалось, в июле 2017 было объявлено, что наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для отбора кандидатов на должность председателя правления банка.