Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2018 году Сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2018 году
Новости: В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ
Новости: Биатлон. Фуркад и Бе разделили победу в зачете индивидуальных гонок Фуркад и Бе разделили победу в зачете индивидуальных гонок
Новости: Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео) Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео)

Набсовет ПриватБанка назначил главу правления

ПриватБанк
22:04 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Новым председателем правления "Приватбанка" наблюдательный совет назначил чеха Петра Крумханзла.

Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

"Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 года назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение", - говорится в сообщении.

По словам главы наблюдательного совета Энгина Акчакоча, в процессе оценки кандидатов на должности в правлении ПриватБанка, совет руководствовался такими критериями как "высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля".

"Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков", - отметил глава наблюдательного совета банка.

Петр Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

Как сообщалось, в июле 2017 было объявлено, что наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для отбора кандидатов на должность председателя правления банка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ЕС, НБУ, Петр Крумханзл, Прага, ПриватБанк, Финучреждение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Суд Амстердама заморозил активы Ахметова НБУ разделил банки на три категории (таблица) Когда средняя зарплата украинцев поднимется до 10 тысяч гривен

Последние новости

Катя Осадчая показала стройные ножки Финляндия усилила контроль на границе с Россией Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания о вуду
Сегодня читают
01 Десять советов от диетологов, которые помогут похудеть без диет
02 Во Франции модернизируют один из лучших танков мира Leclerc (Видео)
03 Медики рассказали, как нужно спать, чтобы высыпаться
04 Что читали пираты 300 лет назад: интересная находка ученых
05 НБУ разделил банки на три категории (таблица)
Новости сегодня
00:26 Фьюри анонсировал возвращение на ринг в апреле
00:22 Великолепные фотографии, которые не нуждаются в комментариях (Фото)
00:02 Защитник сборной Украины вернулся в "Динамо" из аренды
23:14 Делаю, что хочу: смешные снимки людей, которым наплевать на мнение окружающих
23:13 Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Доклад Аброськина по делу Ноздровской: все подробности Доклад Аброськина по делу Ноздровской: все подробности
Новости: Мингарелли сообщил о будущем транше из ЕС для Украины Мингарелли сообщил о будущем транше из ЕС для Украины
Новости: НБУ назвал самую популярную схему ограбления банковских ячеек Названа популярная схема ограбления банковских ячеек
Новости: Врачи назвали продукты, способные продлить жизнь Врачи назвали продукты, способные продлить жизнь
Добавить комментарий
0