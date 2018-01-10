Набсовет ПриватБанка назначил главу правления

Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

"Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 года назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение", - говорится в сообщении.

По словам главы наблюдательного совета Энгина Акчакоча, в процессе оценки кандидатов на должности в правлении ПриватБанка, совет руководствовался такими критериями как "высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля".

"Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков", - отметил глава наблюдательного совета банка.

Петр Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

Как сообщалось, в июле 2017 было объявлено, что наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для отбора кандидатов на должность председателя правления банка.