АМКУ рекомендует Минфину пересмотреть набсоветы госбанков

Наличие в наблюдательных советах госбанков одних и тех же представителей государства может искажать конкуренцию на рынке банковских услуг, и такую ситуацию следует исправить, такие рекомендации дал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) Министерству финансов.

"Принять меры по обеспечению условий назначения глав и членов набсоветов госбанка и банка с госдолей, делающих невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок", – говорится в документе АМКУ.

Антимонопольное ведомство напоминает, что его рекомендации являются обязательными и об их результатах следует сообщить в 30-дневный срок.

АМКУ указывает, что в настоящее время в каждом из четырех госбанков – ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке – есть члены набсоветов трех других госбанков. Помимо того глава набсовета Ощадбанка является также главой набсовета Укрэксимбанка.

"Рыночное положение банков госсектора и одновременное занятие одними и теми же лицами должностей в органах управления нескольких таких банков может иметь негативное влияние на конкуренцию на рынке банковских услуг", – отмечает антимонопольное ведомство.

Оно также указывает на позицию Национального банка Украины, который также выступает за создание изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены.

Как сообщалось, количество действующих банков в Украине с начала 2014 года сократилось до 88 по состоянию на 1 октября 2017 года со 180, в том числе в 2016 году – до 96 со 117.

В результате национализации ПриватБанка и докапитализации за счет бюджета Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка эти четыре госбанка являются крупнейшими с суммарной долей активов около 56% от активов всей банковской системы страны.