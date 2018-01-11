АМКУ рекомендует Минфину пересмотреть набсоветы госбанков
Новости Бизнеса: Антимонопольный комитет Украины рекомендует Министерству финансов принять меры по обеспечению условий назначения глав и членов набсоветов госбанка.
Наличие в наблюдательных советах госбанков одних и тех же представителей государства может искажать конкуренцию на рынке банковских услуг, и такую ситуацию следует исправить, такие рекомендации дал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) Министерству финансов.
"Принять меры по обеспечению условий назначения глав и членов набсоветов госбанка и банка с госдолей, делающих невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок", – говорится в документе АМКУ.
Антимонопольное ведомство напоминает, что его рекомендации являются обязательными и об их результатах следует сообщить в 30-дневный срок.
АМКУ указывает, что в настоящее время в каждом из четырех госбанков – ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке – есть члены набсоветов трех других госбанков. Помимо того глава набсовета Ощадбанка является также главой набсовета Укрэксимбанка.
"Рыночное положение банков госсектора и одновременное занятие одними и теми же лицами должностей в органах управления нескольких таких банков может иметь негативное влияние на конкуренцию на рынке банковских услуг", – отмечает антимонопольное ведомство.
НБУ предоставил одному украинскому банку рефинансирование на 2,3 млрд грн
Оно также указывает на позицию Национального банка Украины, который также выступает за создание изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены.
Как сообщалось, количество действующих банков в Украине с начала 2014 года сократилось до 88 по состоянию на 1 октября 2017 года со 180, в том числе в 2016 году – до 96 со 117.
В результате национализации ПриватБанка и докапитализации за счет бюджета Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка эти четыре госбанка являются крупнейшими с суммарной долей активов около 56% от активов всей банковской системы страны.