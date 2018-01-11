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Украина нарастила экспорт масличных культур на 52%
23:19 Чт, 11 Январь 2018 Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: С начала года Украина увеличила экспорт масличных на 52%.

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 3,5 млн тонн масличных культур, что на 1,2 млн тонн или (52%) больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Госпродпотребслужбы.

“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 3,5 млн тонн масличных культур, что на 1,2 млн тонн больше, чем в прошлом году. В 2016 году экспорт масличных на аналогичную дату составил 2,3 млн тонн”, — рассказали в службе.

Большую часть объема экспортируемых масличных культур составляет рапс — более 2 млн тонн. По сравнению с прошлогодними показателями, рост экспорта этой продукции превышает 1,1 млн тонн (в прошлом году на эту дату было экспортировано почти 0,88 млн тонн рапса).

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Также в структуре экспорта — соя, которой в текущем маркетинговом году Украина поставила на рынки других стран 1,5 млн тонн, что практически не отличается от показателей прошлого года (2016 — 1,4 млн тонн).

Кроме того, отмечается, что на 30 ноября 2017 года экспорт зерновых культур составил 22,3 млн тонн. В частности, пшеницы — 11,5 млн тонн (в том числе продовольственной — более 6,3 млн тонн, фуражной — 5,2 млн тонн), ячменя — 3,7 млн тонн, кукурузы — 6,4 млн тонн.

При этом за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 24,6 тонн зерновых. Пшеницы — 12 млн тонн (в том числе продовольственной — 7,2 млн тонн и фуражной пшеницы почти 5 млн тонн), ячменя — 4,4 млн тонн, кукурузы — 7,7 млн тонн).

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Новости Бизнеса, Масличные, Украина, Экономика, Экспорт.
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