Морские порты Украины продемонстрировали рост грузооборота за прошедший год

В 2017 году 6 морских портов показали стабильную динамику роста грузооборота, а количество морских портов с грузооборотом более 1 млн тонн выросло до 10.

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Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины, передают Контракты.

Наибольший рост грузооборота продемонстрировал морской порт Южный - на 2,591 млн тонн за год. Если в 2016 году было обработано 39,298 млн тонн, то в 2017 году – уже 41,889 млн тонн (+ 6,6%). Самый высокий показатель роста имеет оборот тарно-штучных грузов - до 2,108 млн тонн, что почти на 1 млн тонн или 88,1% больше, чем в 2016 году. Также почти вдвое увеличился грузооборот угля, достигнув отметки в 7,15 млн тонн.

Самый высокий темп роста показал наименьший по грузообороту морской порт Украины - Усть-Дунайск. За год порт увеличил перевалку на 113,4% - с 25,4 тыс. тонн до 54,2 тыс. тонн. Рост грузооборота почти в два раза был обеспечен прежде всего увеличением перевалки зерна с 13,6 тыс. тонн в 2016 году до 33 тыс. тонн в 2017-м (+ 142,7%), а также нефтепродуктов с 11,8 тыс. тонн до 17 2 тыс. тонн (+ 45,8%).

На 5% или 1,1 млн тонн увеличился объем переработки грузов в Николаевском морском порту, достигнув 23,533 млн тонн. Наибольший прирост имела переработка химических минеральных удобрений (+109,8%).

Одесский порт в 2017 году обработал 24,120 млн тонн грузов. Хотя произошло незначительное снижение этого показателя (на 4,5%) по сравнению с 2016 годом, порт остается в тройке крупнейших портов страны. Ключевой в Одесском порту в 2017 году была перевалка контейнеров, объем которой вырос на 8,1% и составил 519 тыс. TEU.

Морской порт Черноморск увеличил объем переработки грузов на 10,6% - с 15,942 млн тонн в 2016 году до 17,633 млн тонн в 2017 году. При этом увеличение показателей перевалки произошло практически по всей номенклатуре грузов. Максимальный рост на 178,7% показал грузооборот строительных материалов. Всего их было обработано 1,239 млн тонн, что на 795 тыс. тонн больше, чем в 2016 году, когда этот показатель составил 444 тыс. тонн.

Специализированный морской порт Ольвия в 2017 году обработал 6,88 млн тонн грузов, что на 342 тыс. тонн или 5,2% больше, чем в 2016 году. По основному виду грузов - сухогрузных сыпучих - прирост составил 868 тыс. тонн или + 15,3% по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году Ренийский морской порт переработал 1,125 млн тонн грузов, что на 15,7% больше, чем в предыдущем году (972,37 тыс. тонн). Благодаря этому Ренийский порт стал 10-м по счету украинским морским портом, чьи годовые показатели грузооборота превысили 1 млн тонн.

Напомним, всего в 2017 году морскими портами Украины было обработано 133 млн тонн грузов, что на 0,9% превышает показатели предыдущего периода.