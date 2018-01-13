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Доля Украины в мировой экономике сократилась в три раза
23:17 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три раза.

Доля Украины в мировой экономике с 1992 по 2016 год уменьшилась в три раза – до менее 0,3% с 1% мирового ВВП.

Об этом сообщил заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.

“В 1992 году доля ВВП Украины в общемировом ВВП составляла примерно 1%, то есть один процент мировой экономики приходился на нашу страну. За четверть века этот показатель упал более чем в три раза – по состоянию на 2016 год он составлял менее 0,3%. Таким образом, вес и влияние нашей страны в мире за эти 25 лет сократились более чем в три раза”, – отметил Кухта.

По его словам, наибольшее падение украинской экономики было зафиксировано в начале 90-х годов, а отсутствие структурных реформ в дальнейшем не позволило обеспечить надлежащие темпы роста.

“Нашу экономику подхватила волна быстрого роста цен на сырьевые товары, а с 2004-2005 годов – приток сверхдешевого финансового капитала с Запада. Экономический бум даже несколько поднял позиции нашей страны – доля ее в мировом ВВП с 2000 по 2008 год выросла с 0,4% до 0,5%, – но, к сожалению, убил любые стимулы проводить реформы для и так безответственных украинских политиков. Не помогла даже Оранжевая революция 2004 года. В результате, когда финансовый бум в мире закончился в 2008 году, а сырьевой – в 2011 году, экономический рост в нашей стране почти прекратился, а ее сырьевая модель экономики стала нежизнеспособной”, – подчеркнул эксперт.

Также Кухта отметил, что, согласно прогнозам, и в 2018 году украинская экономика будет расти медленнее, чем мировая, что будет способствовать усугублению положения, несмотря на прогресс в реформах.

“Несмотря на весь прогресс в реформах последних лет, мы все еще растем медленнее, чем мир в целом, и продолжаем терять свои позиции. Если хотим это изменить, нужно сделать значительно больше”, – сообщил эксперт.

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Новости Бизнеса, ВВП, Мировая экономика, Украина, Экономика.
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