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В Кабмине хотят обязать всех физлиц-предпринимателей установить платежные терминалы

Терминал
22:08 Пн, 15 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Кабмине предлагают обязать всех без исключения торговцев, в том числе ФОПовцев, в течение 2018-2019 годов установить платежные терминалы

В Кабинете министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога. Соответствующий проект постановления Кабмина разработало Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщает Delo.ua, Минэкономики предлагает обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов.

Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года. Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 г.

Для "единщиков" второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019-го. Упрощенцы первой группы должны обзавестись платежными терминалами до 1 января 2020 года. При этом контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

В Министерстве экономики подсчитали, что введение таких требований повлияет приблизительно на 183 тыс. малых и микропредпринимателей. Согласно оценкам ведомства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тыс. грн. Расходы всех субъектов, которые попадут под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Кабмин, Платежи, Терминалы, ФОП.
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