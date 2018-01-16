Госстат сообщил о существенном росте торговли между Украиной и РФ

Украина по итогам 11 месяцев 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 11,6%, а импорт из России – на 38,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, за 11 месяцев 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3,58 млрд долларов. Импорт составил 6,33 млрд долларов. Кроме того, Украина продолжает торговать с РФ себе в убыток – покупка товаров превысила продажу на 2,74 млрд долларов.

Экспорт продукции в страны Европейского Союза также вырос – на 30,4%. Импорт товаров из ЕС увеличился на 22,8%. Также, как сообщалось ранее, Украина нарастила объемы торговли с Канадой: экспорт в эту страну после вступления в силу соглашения о свободной торговле вырос на 61,5%.

В целом в январе-ноябре 2017 года экспорт товаров из Украины составил 39,48 млрд долларов, импорт – 44,69 млрд долларов.

По сравнению с январем-ноябрем 2016 года экспорт увеличился на 20,6%, импорт – на 27,5%. Отрицательное сальдо составило 5,21 млрд долларов.