Украина возобновит закупку российского газа

"Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт с европейского направления.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, очень привлекательны. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.

Он пояснил, что с 2018 года "Нафтогаз" должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома".

В то же время он не назвал дату возобновления поставок у "Газпрома".

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 года не поставлял газ из России. В связи с решением Стокгольмского арбитража Украина обязана возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положение контракта "бери или плати".

Напомним, Кабмин планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более, чем 8%.