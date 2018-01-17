Украина возобновит закупку российского газа
Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" в 2018 году планирует закупить около 5 млрд кубометров газа в России в связи с тем, что "Газпром" установил "привлекательную" цену.
"Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт с европейского направления.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, очень привлекательны. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.
Он пояснил, что с 2018 года "Нафтогаз" должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома".
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В то же время он не назвал дату возобновления поставок у "Газпрома".
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 года не поставлял газ из России. В связи с решением Стокгольмского арбитража Украина обязана возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положение контракта "бери или плати".
Напомним, Кабмин планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более, чем 8%.