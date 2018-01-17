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Украина возобновит закупку российского газа

ГТС
12:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" в 2018 году планирует закупить около 5 млрд кубометров газа в России в связи с тем, что "Газпром" установил "привлекательную" цену.

"Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт с европейского направления.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, очень привлекательны. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.

Он пояснил, что с 2018 года "Нафтогаз" должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома".

В Украине изменится цена на газ для населения

В то же время он не назвал дату возобновления поставок у "Газпрома".

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 года не поставлял газ из России. В связи с решением Стокгольмского арбитража Украина обязана возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положение контракта "бери или плати".

Напомним, Кабмин планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более, чем 8%.

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Газ РФ, Газпром, Нафтогаз, Нафтогаз Украины.
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