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Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ

Украина и МВФ
12:46 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина намерена продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по результатам встречи премьера с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине.

"Мы настроены на дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, и будем всесторонне поддерживать наше экономическое развитие", - приводит пресс-служба слова премьера.

По словам В.Гройсмана, правительство ожидает принятия законодательных решений о проведении масштабной приватизации на основе английского права и создание антикоррупционного суда в ближайшее время.

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Как сообщалось, 22 декабря 2017 года В.Гройсман заявлял, что не считает, что конфликт между министром финансов Украины Александром Данилюком и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко может повлиять на сотрудничество с МВФ.

И.о.главы ФГИ Виталий Трубаров убежден, что Верховная Рада сможет принять в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, принятый за основу 9 ноября прошлого года, в течение текущего дня, 18 января.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Продолжение сотрудничества, Украина и МВФ.
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