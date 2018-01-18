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Верховная Рада написала новые правила для украинских бирж
23:17 Чт, 18 Январь 2018 Телеграф
news.finance.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Верховная Рада подготовила законопроект, который изменит правила для украинских бирж.

В Украине снова пробуют создать цивилизованный рынок деривативов, сделать это централизовано и для всех рынков. Не только валютного или фондового, но для товарных — аграрного и энергетического.

При поддержке USAID подготовлен базовый законопроект: «О рынках капитала и регулированных рынках» №7055. Он зарегистрирован в Верховной Раде, и описывает базовые понятия: от инструментария до новых игроков — центральный контрагент, который на западных рынках является посредником и гарантом биржевых операций.

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«Новый закон даст возможность интегрироваться в финансовый рынок Евросоюза и позволит иностранным игрокам активно вести деятельность в Украине. Он сможет устранить хаос в вопросах регулирования, создаст правила взаимодействия на бирже. Сейчас их нет. Что позволит формировать цены и центры ликвидности», — объяснил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

После появления внятных правил и гарантий бизнес начнет активнее работать на товарных биржах, которые сейчас считаются рисковыми. Это не просто раскроет его потенциал, но и позволит увеличивать объемы торговли и прибыль. Даже самым крупным.

«Поскольку мы государственная компания с очень повышенным уровнем внимания общественности, мы не можем себе позволить, например, продавать газ в большом количестве на каких-то площадках, которые называются биржами, но ничем не регулируются. Соответственно есть вопросы о справедливости цены, формируемой на рынке, о влиянии на какого-то из участников рынка и т.п.», — пожаловался главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Законопроект №7055 — вторая попытка создания правового поля для биржевиков. В 2015 году был предложен похожий законопроект, но он с треском провалился в Верховной Раде и был завернут на доработку.

«Тогда у депутатов не было понимания, зачем это нужно Украине. Теперь, я надеюсь, при поддержке участников фондового и товарного рынков Рада проголосует за законопроект», — отметил народный депутат Украины Руслан Демчак.

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Новости Бизнеса, Биржи, Верховная Рада, Украина, Экономика.
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