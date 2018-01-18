Украине необходимо выплатить 40 млрд долларов внешнего долга в ближайшие 5 лет

Пик выплат припадает на 2021 г. В 2018 г. украинская экономика может столкнуться с серьезными вызовами. Так, усугубляется ситуация с внешними долгами. В ближайшие пять лет Украине нужно выплатить более 40 млрд долларов, по оценкам UIF.

В 2018 г. выплаты по внешним обязательствам составят 6,5 млрд долларов и это без "долга Януковича", — пишет Сегодня.

"Если мы проиграем суд по так называемому "долгу Януковича", то сумма выплат вырастет до 9,5 млрд долларов. Золотовалютные резервы у нас 19 млрд долларов. Соответственно, если в следующем году у нас не будет внешней помощи, то у нас резервы снизятся до критически низкого уровня", – поясняет Амелин, директор экономических программ "Украинского института будущего".

Таким образом, чтобы не попасть в зону риска, Украине не обойтись без сотрудничества с Международным валютным фондом, потому что без кредитов МВФ стремительно растет возможность падения резервов ниже критического уровня и девальвации гривни до 35-49 грн за доллар.

Также, по прогнозам экспертов, если страна не проведет реструктуризацию долга и не сместит пиковые выплаты с 2021 г. на более поздний период, то в 2019 г. она может оказаться в системе неконтролируемого дефолта.