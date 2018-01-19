https://telegraf.com.ua/files/2018/01/6e9759a-159016-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/3862460-grivnya-na-mezhbanke-nemnogo-ukrepilas.html
Гривня на межбанке немного укрепилась
23:46 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
Фото из открытых источников
Новости Бизнеса: 19 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.
Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты на 22 января 2018г по отношению к доллару до уровня 28,844816 грн/$1 с 28,777485 грн/$1 на 19 января 2018г.
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 января составил 218,7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $181,9 млн.
Напомним, официальный курс гривны установленный Национальным банком на 19 января составляет 28,77 грн/долл.
Ранее сообщалось, что после волны девальвации в январе-феврале, весной гривна немного укрепится к 27-28,5 грн за доллар.
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