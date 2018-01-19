Гривня на межбанке немного укрепилась

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты на 22 января 2018г по отношению к доллару до уровня 28,844816 грн/$1 с 28,777485 грн/$1 на 19 января 2018г.

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 января составил 218,7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $181,9 млн.

Напомним, официальный курс гривны установленный Национальным банком на 19 января составляет 28,77 грн/долл.

Ранее сообщалось, что после волны девальвации в январе-феврале, весной гривна немного укрепится к 27-28,5 грн за доллар.