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Гривня на межбанке немного укрепилась

Гривня
23:46 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: 19 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты на 22 января 2018г по отношению к доллару до уровня 28,844816 грн/$1 с 28,777485 грн/$1 на 19 января 2018г.

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 18 января составил 218,7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $181,9 млн.

Напомним, официальный курс гривны установленный Национальным банком на 19 января составляет 28,77 грн/долл.

Ранее сообщалось, что после волны девальвации в январе-феврале, весной гривна немного укрепится к 27-28,5 грн за доллар.

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Новости Бизнеса, Курс гривни, Курс доллара, Нацбанк, НБУ.
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