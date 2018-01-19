Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных
Новости: В НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ В НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ
Новости: Порошенко встретится с президентом США Порошенко встретится с президентом США
Новости: Песня группы "Время и Стекло" попала в десятку самых популярных в мире Песня группы "Время и Стекло" попала в десятку самых популярных в мире

Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных

ВСУ
22:39 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Пенсии военнослужащих вырастут на 77% благодаря проведению реформы.

Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77 процентов и учтет интересы участников боевых действий.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Правительственный портал.

"После начала пенсионной реформы в 2017 году средняя пенсия по стране выросла до 2448 гривень, а средняя пенсия силовиков составляет 2600 гривень, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию. Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны увеличиться не менее чем на 77 процентов", - сказал Рева.

Правда и мифы о субсидиях: в правительстве разъяснили ситуацию

Он подтвердил, что перерасчет пенсий произойдет с 1 января 2018 сразу после принятия соответствующего закона.

Министр также акцентировал внимание на поручении Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по первоочередной поддержке пенсионной реформой военнослужащих именно тех, которые принимали участие в боевых действиях, защищая Украину. Таким образом, механизмы, которые вводит реформа, позволят дифференцировать в большую сторону размер пенсий этих военных по сравнению с военнослужащими, находившимися в тылу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Андрей Рева, ВСУ, Пенсии, Пенсии военных, Пенсионная реформа, Реформы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Минэнергоугля заявили об отсутствии дефицита угля в Украине Глава Всемирного банка: Украина может удвоить темпы экономического роста Украине необходимо выплатить 40 млрд долларов внешнего долга в ближайшие 5 лет

Последние новости

Motorola выпустит новый смартфон с экраном, как у iPhone X Деревянченко прокомментировал отмену своего боя Ева Бушмина поделилась детским снимком
Сегодня читают
01 В Украине запустили первый этап монетизации субсидий
02 НБУ возьмется за расчет официального курса гривни
03 Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных
04 Ученые решили, что подростковый возраст нужно увеличить до 24 лет
05 Медики рассказали, какая обувь угрожает вашему здоровью
Новости сегодня
00:14 Как выглядели представительницы прекрасного пола на крещенские купания (Фото)
00:09 Медики назвали самые полезные продукты для мужского здоровья
00:02 Вы будете смеяться: свежая подборка автоприколов
23:46 Гривня на межбанке немного укрепилась
23:39 Смешные демотиваторы, которые обязательно поднимут настроение на все выходные
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: От Киева до Одессы: как украинцы праздновали Крещение (Фото) От Киева до Одессы: как украинцы праздновали Крещение (Фото)
Новости: Зимний апокалипсис: как Украина борется со снегом и "большой водой" (Фото) Как Украина борется со снегом и "большой водой" (Фото)
Новости: В Украине объявлено штормовое предупреждение: восток и юг будет засыпать В Украине объявлено штормовое предупреждение
Новости: Врачи назвали ежедневные ошибки, которые могут ускорить старение Врачи назвали ежедневные ошибки, которые могут ускорить старение
Добавить комментарий
0