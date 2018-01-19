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В НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ

МВФ
22:25 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от МВФ до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Об этом в интервью Українським новинам сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает Экономическая правда.

"Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества", - сообщил Сологуб.

По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится.

"Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", - ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.

Ранее Национальный банк прогнозировал получение 2-х траншей от МВФ в первом и третьем квартале 2018 года на общую сумму 3,5 млрд долларов.

Однако из-за замедления проведения реформ транш, скорее всего, будет перенесен на 2-й квартал.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага. 

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Новости Бизнеса, лександра Данилюк, МВФ, НБУ, Транш МВФ, Экономика Украины.
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