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Украина не откажется от торговли с РФ
00:01 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Украина на данном этапе не в состоянии отказаться от торговли с Россией.

Буквально несколько дней назад украинцев шокировала новость о том, что страна вновь начнет закупать российский газ. Экспертное сообщество утверждает, что торговые отношения стран невозможно прекратить, и объяснили почему.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов утверждает, что нужно мыслить прагматично. Вся загвоздка в том, что огромное количество товаров украинского экспорта, в частности машиностроительная продукция, а также другая сырьевая продукция хорошо продается в России.

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У украинской власти на самом деле есть выбор – остановить заводские конвейеры, хотя это и так частично произошло, тем самым дальше заводить трудяг в безработицу и голод, или продолжать зарабатывать деньги на продажах в РФ. Да, власть должна думать о своем народе, пишет etcetera.

Также он объяснил, что с импортом: Украина закупает у РФ сырье, ядерное топливо и необходимую комплектацию, которые не могут нам поставить другие страны.

“Должны ли мы остановить свои атомные станции, отказавшись от закупок российского ядерного топлива? Должны ли мы отказаться от закупок российского угля для нашей тепловой энергетики и перейти на пенсильванский уголь, который намного дороже? Должны ли мы отказаться от закупок российского газа, пусть даже мы закупаем его через Европу, и оставить наши дома без отопления? Все это не вопросы эмоций. Это – вопрос выживания Украины. Поэтому торговля с Россией невозможно прекратить”, – резюмировал Суслов.

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Новости Бизнеса, Россия, Торговля, Украина, Экономика.
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4 Комментария
  • Прохожий 20.01.2018 00:54

    такой слабой и откровенно трусливой власти в Украине не было никогда. И надеюсь, эти выродки рода украинского последнее несчастье нашей страны в этом тысячелетии. Все будет Майдан!

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  • Ден 20.01.2018 00:40

    и что бы это понять надо было 4 года ? ну и тугодумы !

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  • гость 20.01.2018 00:19

    Ублюдки при власти.Шо б вы сдохли,падлы.

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    • Петр Афанасенко 20.01.2018 00:39

      Виктор Суслов - это та падла, которая довела страну до коллапса? Ну да, очень важно слушать его демагогию. Литва захотела отказаться от российского газа и отказалась. Ничего, в домах тепло есть. А этому уроду нужно на восток поехать, в окопы и там мыслить прагматично - застрелиться.

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