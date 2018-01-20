Украина не откажется от торговли с РФ

Буквально несколько дней назад украинцев шокировала новость о том, что страна вновь начнет закупать российский газ. Экспертное сообщество утверждает, что торговые отношения стран невозможно прекратить, и объяснили почему.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов утверждает, что нужно мыслить прагматично. Вся загвоздка в том, что огромное количество товаров украинского экспорта, в частности машиностроительная продукция, а также другая сырьевая продукция хорошо продается в России.

У украинской власти на самом деле есть выбор – остановить заводские конвейеры, хотя это и так частично произошло, тем самым дальше заводить трудяг в безработицу и голод, или продолжать зарабатывать деньги на продажах в РФ. Да, власть должна думать о своем народе, пишет etcetera.

Также он объяснил, что с импортом: Украина закупает у РФ сырье, ядерное топливо и необходимую комплектацию, которые не могут нам поставить другие страны.

“Должны ли мы остановить свои атомные станции, отказавшись от закупок российского ядерного топлива? Должны ли мы отказаться от закупок российского угля для нашей тепловой энергетики и перейти на пенсильванский уголь, который намного дороже? Должны ли мы отказаться от закупок российского газа, пусть даже мы закупаем его через Европу, и оставить наши дома без отопления? Все это не вопросы эмоций. Это – вопрос выживания Украины. Поэтому торговля с Россией невозможно прекратить”, – резюмировал Суслов.