Украина запретила импорт польской свинины

Ветеринарная служба Украины запретила импортировать свиней из четырех воеводств из-за африканской чумы свиней. Под запрет попали товары из Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.

Сами поляки не сильно огорчены и вовсе переживают из-за запрета украинской стороны. Польша в течение нескольких лет экспортирует в нашу страну относительно небольшое количество мяса. Таким образом, введение такого запрета не будет проблемой для отрасли, уверены польские эксперты, "Польское радио".

Отмечено, что кроме свиней, ветеринарная служба Украины ввела запрет на ввоз тех животных, которые сильно восприимчивых к АЧС, а также продуктов, сырья, генетического материала и кормов.

Как известно, Украина постепенно переходит на импортную свинину. Ранее, Беларусь ограничила ввоз свинины из ряда украинских областей.

Мясо и мясопродукты поднялись в цене на 26,2%. Председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар заявила, что с/х продукция сильно добавила в цене, и этому есть объяснение – АЧС, поэтому производители массово вырезали поголовье – возник дефицит, затем и скачок цены.