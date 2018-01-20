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Украина запретила импорт польской свинины
23:05 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
ubr.ua

Новости Бизнеса: Сами польские животноводы вовсе не огорчены - их потери будут минимальными.

Ветеринарная служба Украины запретила импортировать свиней из четырех воеводств из-за африканской чумы свиней. Под запрет попали товары из Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.

Сами поляки не сильно огорчены и вовсе переживают из-за запрета украинской стороны. Польша в течение нескольких лет экспортирует в нашу страну относительно небольшое количество мяса. Таким образом, введение такого запрета не будет проблемой для отрасли, уверены польские эксперты, "Польское радио".

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Отмечено, что кроме свиней, ветеринарная служба Украины ввела запрет на ввоз тех животных, которые сильно восприимчивых к АЧС, а также продуктов, сырья, генетического материала и кормов.

Как известно, Украина постепенно переходит на импортную свинину. Ранее, Беларусь ограничила ввоз свинины из ряда украинских областей.

 Мясо и мясопродукты поднялись в цене на 26,2%. Председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар заявила, что с/х продукция сильно добавила в цене, и этому есть объяснение – АЧС, поэтому производители массово вырезали поголовье – возник дефицит, затем и скачок цены.

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Новости Бизнеса, Импорт, Мясо, Польша, Свинина, Экономика.
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