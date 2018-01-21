Цена газа для населения: Насалик обещает отказ от импортного паритета

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует до конца года обеспечить население газом украинской добычи и отказаться от импортного паритета при формировании цены газа для населения. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, для обеспечения выполнения специальных обязательств по снабжению газа населения, возложенных на Нефтегаз, за 1,5 года импортная закупка газа была снижена до 900 млн кубометров.

"Развивая "Укргазвидобування", мы рассматриваем возможность этот дефицит в 900 млн уменьшить. Формулируя цену газа для населения, мы не будем связываться с импортным паритетом. Для ПСО (поставки по специальным обязательствам) нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают газ там, где считают нужным», - добавил министр.

Как сообщалось, по итогам 2017 года государственное ПАО "Укргазвидобування" увеличило добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 миллиарда кубометров.

Международный валютный фонд неоднократно акцентировал внимание на необходимости повышения цены газа для населения и открытия рынка газа.

В октябре 2017 года министр финансов Украины Александр Данилюк по результатам встреч с руководством МВФ сообщил, что Украина и МВФ зафиксировали основные принципы в процессе обсуждения новой формулы цены на газ - как одной из главных предпосылок для выделения следующего транша.

По словам Данилюка, позиция сторон не фиксировала какую-то определенную формулу. Однако был зафиксирован один ключевой принцип: цены должны быть на уровне импортного паритета.