Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Цена газа для населения: Насалик обещает отказ от импортного паритета Цена газа для населения: Насалик обещает отказ от импортного паритета
Новости: Холодницкий: САП может забрать дела у НАБУ Холодницкий: САП может забрать дела у НАБУ
Новости: UFC 220. Миочич победил Нганну в главном бою UFC 220. Миочич победил Нганну в главном бою
Новости: Астероид 2002 AJ129 приблизится к Земле Астероид 2002 AJ129 приблизится к Земле

Цена газа для населения: Насалик обещает отказ от импортного паритета

Цена на газ
13:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство энергетики намерено до конца 2018 года обеспечить население газом украинской добычи и отказаться от импортного паритета при расчете цены на газ.

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует до конца года обеспечить население газом украинской добычи и отказаться от импортного паритета при формировании цены газа для населения. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, для обеспечения выполнения специальных обязательств по снабжению газа населения, возложенных на Нефтегаз, за 1,5 года импортная закупка газа была снижена до 900 млн кубометров.

"Развивая "Укргазвидобування", мы рассматриваем возможность этот дефицит в 900 млн уменьшить. Формулируя цену газа для населения, мы не будем связываться с импортным паритетом. Для ПСО (поставки по специальным обязательствам) нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают газ там, где считают нужным», - добавил министр.

Как сообщалось, по итогам 2017 года государственное ПАО "Укргазвидобування" увеличило добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 миллиарда кубометров.

Международный валютный фонд неоднократно акцентировал внимание на необходимости повышения цены газа для населения и открытия рынка газа.

В Украине изменится цена на газ для населения

В октябре 2017 года министр финансов Украины Александр Данилюк по результатам встреч с руководством МВФ сообщил, что Украина и МВФ зафиксировали основные принципы в процессе обсуждения новой формулы цены на газ - как одной из главных предпосылок для выделения следующего транша.

По словам Данилюка, позиция сторон не фиксировала какую-то определенную формулу. Однако был зафиксирован один ключевой принцип: цены должны быть на уровне импортного паритета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Министерство энергетики, Обеспечение населения украиснким газом, Отказ от импортного паритета, Цена на газ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Глава Минфина: Новая программа сотрудничества Украины с МВФ пока не обсуждается В Украине намерены построить первую дорогу из угольных отходов Украина теснит австралийский рапс на рынке ЕС

Последние новости

Геращенко рассказал, что за его убийство киллерам обещали $50 тысяч В США проведут расследование в отношении конгрессмена UFC 220. Миочич - Нганну, Кормье - Оздемир: видео боев
Сегодня читают
01 Украина запретила импорт польской свинины
02 Самая полная карта Титана раскрыла его неожиданное сходство с Землей
03 Повлияет ли наличие депозитов на размер субсидии
04 Нацбанк изменит механизм расчета курса валют
05 Футболист устроил истерику после своей замены (Видео)
Новости сегодня
13:19 Ученые поставили под сомнение связь землетрясений с фазами Луны
13:16 Грымчак намекнул, когда может закончиться война на Донбассе
13:11 Английские СМИ оценили действия Зинченко в матче с "Ньюкаслом"
13:00 Красивая австралийка: вы никогда не угадаете, кем работает эта блондинка (Фото)
12:57 "Шатдаун" в США: Статую Свободы закрыли из-за недостатка средств
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Кабмине сообщили, повлияет ли наличие депозитов на субсидию Повлияет ли наличие депозитов на размер субсидии
Новости: В МОЗ назвали противопоказания к вакцинации против кори В МОЗ назвали противопоказания к вакцинации против кори
Новости: В Турции сообщили о ракетном ударе с территории Сирии С территории Сирии обстреляли турецкий город
Новости: Диетологи рассказали, какой продукт должен быть в ежедневном рационе Диетологи рассказали, какой продукт должен быть в ежедневном рационе
Добавить комментарий
0