Нацбанк сделал прогноз инфляции на 2018 год

Национальный банк констатирует, что возможное повышение минимальной зарплаты (МЗП) до 4200 гривен и повышение пенсий с октября добавит 1,6 п.п. к инфляции.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

“По нашим оценкам, осовременивание пенсий даст около 0,8 п.п. от показателя инфляции в 2018 году. В 2017 году эффект был не настолько значительный, потому что сумма (выплат) была не такая большая”, – сообщил Сологуб.

По его словам, в базовом прогнозе по инфляции на 2018 год, который будет обнародован в конце января, Нацбанк заложит эффект от повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен.

“Если повышение “минималки” до 4200 гривен состоится с 1 июля, то влияние на инфляцию будет около 0,5 п.п. Важно понимать, что здесь работает чистая математика. Но есть еще другие факторы – та же монетарная политика, которая может повлиять в обратном направлении. Если же повышение состоится с 1 апреля, то мы оцениваем эффект на инфляцию в 0,8 п.п.”, – отметил замглавы НБУ.

Он отметил, что повышение МЗП без роста производительности труда имеет негативный эффект.

“Правительство вольно принимать решение в рамках своих полномочий, но должно понимать макроэкономические последствия. Национальный банк не против повышения зарплат. Но вот, к примеру, если человеку повысили зарплату в два раза, а он производит столько же, сколько и до этого, то от этого самой компании будет только хуже, ведь у нее не вырос объем производства, тогда как затраты на рабочую силу увеличились. Если у вас производительность не растет такими темпами, как повышается зарплата, то это имеет негативный эффект”, – отметил представитель Национального банка.

Он также рассказал, что повышение зарплат в стране в прошлом году стал важным фактором роста цен.

“Мы недооценили эффект роста зарплат. Мы считали, что повышение минимальной зарплаты (МЗП) до 3200 гривен даст 1 п.п. к инфляции, а оно дало примерно 2 п.п. Правда, на инфляцию повлияло не только повышение “минималки”, но и общая напряженная ситуация на рынке труда, связанная с растущей миграцией”, – добавил Сологуб.