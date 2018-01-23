Минздрав объяснил отсутствие бесплатных лекарств

Как сообщается на сайте Минздрава, "средства для программы "Доступные лекарства" выделены вовремя, а министерство призывает местную власть распределить финансирование".

"Со всей Украины поступают сообщения, что люди не могут получить препараты по программе "Доступные лекарства". Врачи не выдают рецепты, а аптеки – лекарства, говоря, что нет финансирования. Это неправда – финансирование из национального уровня были выделены вовремя и в полном объеме, но во всех областях, кроме двух, его не распределены местными властями", - говорится в сообщении.

В ведомстве информируют, что Государственная казначейская служба Украины перечислила в каждую область запланированную на январь 2018 сумму.

"В регионы поступило 83,3 млн грн из предусмотренного на этот год 1 млрд грн (средства на первый месяц года). Однако только Полтавская и Черниговская направили средства до конечных распорядителей, которыми обычно являются учреждения здравоохранения. Зато в других регионах до сих пор не приняты областные и местные бюджеты, не распределены денежные средства по районам. Любые задержки в работе программы создают перерывы в лечении для пациентов, которые имеют сердечно-сосудистые болезни, диабет II типа и бронхиальной астмой", - сообщают в ведомстве.