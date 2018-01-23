"Нафтогаз" потребовал от Кабмина больше 100 млрд грн компенсации

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) обратились к Кабинету министров с требованием компенсировать потери в размере 111 млрд грн за поставки газа в рамках выполнения возложенных на компании специальных обязательств (PSO), говорится в пресс-релизе НАК.

Право компаний требовать от правительства определения источников финансирования и порядка компенсации за выполнение компании спецобязательств подтверждено в судебном порядке.

"Текущая схема возложенных спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних двух лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем более чем в 110 млрд грн. За эти средства государство могло бы провести масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, сделать условия жизни граждан комфортнее, счета меньше, а услуги качественными", - отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По расчетам НАК, с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года "Нафтогаз" поставил контрагентам 40,7 млрд куб. м газа в рамках PSO. Согласно законодательству, группа имеет право на получение компенсации своих экономически обоснованных затрат, уменьшенных на полученные в процессе выполнения PSO доходы, и с учетом допустимого уровня прибыли. В частности, компенсация УГВ оценивается в 74,8 млрд грн, недополученная прибыль – в 12,1 млрд грн, а сомнительная задолженность за поставленный газ навязанным Кабмином компаниям перед НАК на сегодня составляет 24,1 млрд грн.

"При этом "Нафтогаз" оплатил в государственный бюджет все налоги, связанные с реализацией этого газа, своевременно и в полном объеме. Для сравнения, уровень расчетов за газ, поставленный в течение этого периода контрагентам, на которых не распространяется действие специальных обязанностей, составил почти 100%", - подчеркивается в пресс-релизе.

В НАК напоминают об уже выявленных правоохранительными органами махинациях с поставляемым на льготных условиях населению газом.

"Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями. В Украине есть достаточные объемы газа и достаточно поставщиков газа. Мы неоднократно предлагали правительству внедрить механизм рыночного ценообразования и свободной конкуренции за каждого потребителя, а доходы от этого рынка направлять на увеличение добычи и энергомодернизацию", - отмечает А.Коболев.

Глава НАК убежден, что без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению внутренней добычи, отказу от импорта газа, снижению цен на газ для населения и реализация масштабных мер по энергоэффективности будет обречено остаться на бумаге.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева постановлением по иску "Нафтогаза" обязал Кабмин выполнить п. 7 ч. 4 с. 11 закона "О рынке природного газа" и определить источники финансирования, порядок определения компенсации для субъектов рынка природного газа, на которых возложены специальные обязательства, путем внесения соответствующих изменений в правительственное постановление №187 от 22 марта 2017 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.