Украина теряет позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира

Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг инновационных экономик мира Innovation Index. Украина опустилась на 4 позиции, заняв 46 место в рейтинге из 50.

Bloomberg составляет рейтинг, основываясь на семи критериях. Среди них — траты на R&D, количество технологичных публичных компаний, научный потенциал и так далее. В этом году лидером рейтинга стала Южная Корея (возглавляет список 5 лет подряд). Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур соответственно. Примечательно, что впервые за шесть лет США не вошла в первую десятку списка, заняв 11 место.

Последние три года Украина падает в рейтинге. Занимав в 2015 году 33 строчку, в 2016 году Украина опустилась на 41 место, а годом позже — на 42 место. Сейчас в списке Украина опережает лишь Кипр, Южную Африку, Иран и Марокко.