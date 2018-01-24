Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Встреча Порошенко и главы МВФ Лагард: главные аспекты Встреча Порошенко и главы МВФ Лагард: главные аспекты
Новости: ГФС назвала Топ-10 самых крупных налогоплательщиков Украины ГФС назвала Топ-10 самых крупных налогоплательщиков Украины
Новости: Василий Ломаченко о Пакьяо, Гарсии, Истере и своих гонорарах (Видео) Василий Ломаченко о Пакьяо, Гарсии, Истере и своих гонорарах (Видео)
Новости: Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео) Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео)
X

Согласно "индексу Биг-Мака", текущий курс не должен превышать 9 грн за доллар

Смотрите фото (3)
Согласно "индексу Биг-Мака", текущий курс не должен превышать 9 грн за доллар
23:22 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Согласно ключевому индексу "Бургекономики", гривна недооценена к доллару на 69%.

Украинскую гривну признали самой недооцененной валютой по “индексу Биг-Мака”.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Economist.

Полезно знать: НБУ разделил банки на три группы (таблица)

“Индекс Биг-Мак” был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шутливый показатель стоимости валюты.

Например, средняя цена биг-мака в Америке в январе 2018 года составляла 5,28 доллара, в то время как в Китае он стоил всего 3,17 доллара. Таким образом, “индекс Биг-Мака” указывает, что юань недооценен на 40%.

Названы лучшие и худшие валюты для инвестиций в 2017 году

В Украине в январе 2018 года биг-мак стоил 1,64 доллара. Это означает, что гривна недооценена к доллару на 69%. Курс гривны, по подсчетам The Economist, должен был бы составлять около 8,9 гривны за доллар.

Однако, согласно рейтингу, только в трех странах валюта считается переоцененной – это Швеция, Швейцария и Норвегия.

Зимние каникулы: названы средние цены на поездки из Украины за границу

Отметим, что “Бургекономика” не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, “индекс Биг-Мак” стал мировым стандартом, включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бургекономика, Гривна, Гривня, Деньги, Доллар, Индекс Биг-Мака, Курс валют, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Спрос на молоко, мясо и яйца растёт Минюст планирует вернуть в бюджет более 1 млрд грн, выплаченных по решению ЕСПЧ Экономический форум "Украина-Бавария 2018" открывается в Мюнхене

Последние новости

Майк Тайсон не сумел определить фаворита боя-реванша Головкин - Альварес Лагард назвала встречу с Порошенко "конструктивной" Элтон Джон завершает музыкальную карьеру
Сегодня читают
01 Эксперты назвали целебные свойства сахара
02 Согласно "индексу Биг-Мака", курс не должен превышать 9 грн за 1$
03 Кабмин: RAB-тарифы необходимо пересмотреть
04 Что необходимо знать о плане NASA по спасению от Йеллоустонского супервулкана
05 Как военная техника расчищает снег в Украине (Видео)
Новости сегодня
01:20 Кличко обозначил сроки внедрения в Киеве единого электронного билета
00:54 Мнение ученых: какие пищевые добавки мы должны принимать и почему
00:24 Изменение экономической парадигмы: в Давосе предложили альтернативу ВВП
00:08 Вы будете смеяться: тот случай, когда женщина за рулем
00:01 Форум в Давосе: Меркель указала, что является "ядом" для современного общества
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В СНБО рассказали о встрече Турчинова с Волкером В СНБО рассказали о встрече Турчинова с Волкером
Новости: Гройсмана просят устранить дискриминацию в пенсиях Гройсмана просят устранить дискриминацию в пенсиях
Новости: Стало известно, где самые высокие зарплаты в Украине Стало известно, где самые высокие зарплаты в Украине
Новости: Татьянин день: история, традиции и гадания Татьянин день: история, традиции и гадания
Добавить комментарий
0