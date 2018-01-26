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В Минагрополитики отмечают увеличение выручки от экспорта агропродукции

Аграрная продукция Украины
22:44 Пт, 26 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 млрд долл.

Выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 млрд долл., сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

"По результатам 2017 года экспорт украинских аграрных и пищевых товаров показал очень положительные результаты и составил более 17,9 млрд долл. В прошлом году этот показатель составлял 15,5 млрд долл. На сегодняшний день в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4%", - процитировала пресс-служба замминистра.

Трофимцева также сообщила, что за январь-декабрь 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции составил 22,6 млрд долл.

По ее словам, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

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"Но увеличение украинского экспорта произошло не только благодаря данным группам продуктов. За прошлый год заметно увеличились поставки украинских переработанных и пищевых продуктов. Например, речь идет об экспорте масла сливочного, который вырос на 92,2 млн долл. по сравнению с 2016 годом, сахара - на 49,7 млн долл., экстрактов солодовых, продуктов из муки и крупы - на 48,8 млн долл., бобовых овощей, свежих или охлажденных - на 44,3 млн долл., говядины мороженой – на 39,2 млн долл. и других переработанных пищевых продуктов", - отметила Трофимцева.

Она добавила, что в целом объем экспорта продукции растениеводства в прошлом году увеличился на 2,1 млрд долл. и составил 16,7 млрд долл. А экспорт продуктов животноводства вырос на 371,4 млн долл. и достиг почти 1,3 млрд долл.

"На сегодняшний день карта нашего аграрного экспорта выглядит следующим образом: страны Азии - 42,6%, Европейский Союз - 32,4%, африканские страны - 14,2%, СНГ - 7,6%, США - 0,4% и другие страны - 2,8%", - отметила замминистра.

По ее словам, в пятерку стран-лидеров, каждая из которых приобрела украинской аграрной и пищевой продукции на более чем 1 млрд долл. в 2017 году, входят Индия, Нидерланды, Египет, Испания и Китай.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Аграрии, Аграрная политика, Агропродукция, Выручка от экспорта, Евроинтеграция, Ольга Трофимцева, Экспорт.
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