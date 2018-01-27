Украина и Индия намерены расширять сотрудничество

Товарооборот между Украиной и Индией составил 2,5 млрд долларов, увеличившись более чем на 24% за 11 месяцев 2017 года, однако страны и в дальнейшем будут расширять взаимодействие, в частности в области авиастроения, машиностроения, сотрудничества в сфере космоса, ІТ-решений и цифровизации. Об этом первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив написал на своей странице в Facebook.

"Индия - стратегический партнер для Украины и перспективный рынок согласно Экспортной стратегии. Товарооборот Украина-Индия составил $2,5 млрд, то есть вырос более чем на 24% за 11 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года. Топ-продаж из Украины в Индии - масло: экспортировали с января по ноябрь 2017 почти на $1,5 млрд, то есть на 45% больше прошлогоднего показателя. На этом не остановимся и будем расширять области взаимодействия, включая авиастроение, машиностроение, сотрудничество в сфере космоса, ІТ-решений и цифровизации", - написал Кубив.

Он отметил, что уже в феврале состоится шестое заседание межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.