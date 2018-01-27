Украина возобновляет торгово-экономическое сотрудничество с Хорватией

16 апреля 2018 года в Загребе возобновит свою работу Межправительственная украино-хорватская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Этот формат был забыт на более чем 5 лет.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она сделала это заявление после встречи с премьер-министром Хорватии на форуме в Давосе.

На сегодняшний день Хорватия готова на более тесное сотрудничество с Украинойво всех сферах. Особое внимание будет уделяться торгово-экономическим связям двух стран. Это означает, что между странами возобновятся ранее существовавшие взаимоотношения сообщает Бизнес Цензор.

Климпуш-Цинцадзе поблагодарила в своей речи вторую сторону договоренностей за поддержку целостности и независимости Украины. Также было озвучено предложение провести заседание Объединенного комитета по военно-техническому сотрудничеству.

Вице-премьер высказала надежду на активизацию взаимоотношений между двумя странами. По ее мнению этому должны способствовать запланированные встречи и заседания.