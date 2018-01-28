Украина увеличила количество станций альтернативной энергетики

В 2017 году в Украине введено в эксплуатацию 257 МВт мощностей объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников по «зеленому» тарифу. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В общем, с начала 2015 года в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 408 МВт новых мощностей, из них:

в 2015 - 30 МВт мощностей;

в 2016 - 121 МВт мощностей;

в 2017 - 257 МВт мощностей.

В установку указанных объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано более 400 млн евро.

На конец 2017 года в Украине установленная мощность объектов возобновляемой электроэнергетики, работающих по «зеленому» тарифу (без учета оккупированной территории АР Крым), составила 1374,7 МВт.