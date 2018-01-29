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Минагропрод выступает за улучшение продукции молочных кооперативов

Молочный кооператив
12:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минагропрод предлагает с 2018 года внедрить программы по поддержке создания молочных кооперативов для улучшения качества продукции.

Внедрение государственных программ по финансовой поддержке создания молочных кооперативов с 2018 года позволит объединившимся хозяйствам больше зарабатывать за счет улучшения качества продукции.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на пресс-конференции.

"Мы предлагаем в 2018 и следующих годах широкие программы по поддержке создания молочных кооперативов. То есть государство будет софинансировать расходы на закупку оборудования для доения и хранения молока мелкими хозяйствами", - заявил Мартынюк.

Мартынюк: Никаких запретов на закупку молока у населения нет
Мартынюк: Никаких запретов на закупку молока у населения нетЧитать полностью

Замминистра объяснил, что хозяйства, которые объединятся в кооперативы, смогут зарабатывать больше на том же объеме молока только за счет того, что качество молока будет улучшено путем обеспечения надлежащих условий хранения.

По его словам, молоко, которое закупается у населения, как правило, более низкого качества, чем молоко, которое изготавливается на фермах в организованных условиях содержания животных.

"Наибольшая потеря качества происходит от момента доения до момента, когда это молока попадает на перерабатывающее предприятие, поскольку не соблюдаются условия его хранения. После доения оно должно быть охлаждённым, иначе у него меняется биологический состав и уровень загрязнённости увеличивается", - отметил Мартынюк.

По словам замминистра, пользуясь тем, что у людей нет охлаждающих устройств, недобропорядочные заготовщики искусственно занижают цену и качественные показатели молока у населения. Именно поэтому государство решило исправить проблему за счет создания программ по поддержке создания кооперативов.

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Новости Бизнеса, Максим Мартынюк, Минагропрод, Министр аграрной политики, Молочный кооператив, Украина, Финансовая поддержка, Хозяйства.
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