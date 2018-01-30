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Какая стоимость продуктов по состоянию на 30 января 2017 года

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Продукты
12:57 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Цены на продукты постоянно меняются, чтобы правильно рассчитать свои расходы необходимо быть в курсе всех изменений в ценовой политике на рынке. С 23 января по 30 января проводился мониторинг рынка продуктов. Узнайте самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на  хлебобулочные изделия почти не изменились:

Средняя цена на батон была - 12.50 грн. На этой неделе цена - 12.45.

Средняя цена на черный хлеб была - 12.65 грн. На этой неделе цена 12.50 грн.

Цена на белый хлеб была 14.00 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 6.25 грн. Цена на этой неделе - 6.50 грн.

Кисломолочная продукция:

 

Цены на кисломолочные продукты немного выросли:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 25.25 грн. На этой неделе молоко можно купить за 25.50 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 28.50 грн. На этой неделе цена - 28.00 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 27.20 грн. Цена на этой неделе 27.50 грн.

Цена за килограмм творога была 67.20. Новая цена - 67.00 грн.

Мясо:

 

Стоимость мяса осталась почти на прежнем уровне:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 128.00 грн. Цена на этой недели 128.50 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе, была 128.00 грн. Новая цена - 128.50 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 110 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

 

Цены на крупы остались на прежнем уровне :

Цена за 1 килограмм гречки была - 22.00 грн. Новая цена - 22.00 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 19.00 грн. На этой неделе цена - 21.00 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 8.55 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 8.90 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 15.00 грн. Цена немного снизилась.

Бакалея:

 

Стоимость некоторых бакалейных товаров практически не изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28.00 грн. Цена на этой неделе - 28.00 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 32.00 грн. На этой неделе цена - 28 грн.

За соль (1 кг) требовали - 8.00  грн. На этой неделе - 8.00 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 23.50. Новая цена - 23.50 грн.

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Новости Бизнеса, Еда, Продуктовая корзина, Продукты, Стоимость продуктов, Цены, Цены в украине.
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