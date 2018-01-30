В Совете Европы рассказали, что вымывает деньги из Украины

В Совете Европы констатируют, что в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма принятые в Украине меры уже имели положительный эффект, но необходимы изменения в законодательство.

Об этом говорится в отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) по Украине, обнародованном сегодня Советом Европы.

"В новом отчете MONEYVAL признал, что в Украине существуют сильные политические обязательства относительно предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а принятые меры уже имели положительный эффект. Однако необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно", - говорится в сообщении Совета Европы.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед "значительными рисками в вопросе отмывания средств из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество".

"Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных средств, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине - так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной в теневую экономику и которые используются для перевода средств в наличные с последующим вывозом из страны", - отмечается в отчете. При этом в MONEYVAL заявляют, что власти Украины демонстрируют "достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма".

"Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц", - считают эксперты. В отчете говорится, что со времени последней оценки, сделанной в 2009 году, Украина осуществила ряд желаемых шагов, а именно: в 2014 году приняла специальный закон об усилении процедуры финансового мониторинга и увеличении усилий в сфере борьбы с коррупцией путем создания Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Среди других положительных инициатив - "очень значительные усилия" Национального банка Украины по отстранению злоумышленников от контроля над банками, а также успешное расследование дел, связанных с отмыванием средств. "Отдел финансовой разведки проводит качественный оперативный анализ; механизмы сбора и обработки данных оказались эффективными, что привело к тому, что значительное количество дел было передано правоохранительным органам. В то же время отдел оказался в критическом состоянии, поскольку IT-система устарела, а штатное расписание больше не является достаточным, чтобы справиться с постоянно растущими рабочими нагрузками. Если этот вопрос не будет рассмотрен срочно, это может негативно повлиять на эффективное функционирование отдела", - предупреждают в MONEYVAL.

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути рассматривается как преступление "вторичного уровня" в дополнение к предикатному правонарушению (основное правонарушение - общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

"Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике", - отмечается в докладе. Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушение. В докладе также говорится, что до 2014 года уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня. С марта 2014 года были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; на сегодняшний день сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах.

"Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами", - считают в MONEYVAL. Специалисты также отдельно высказались относительно механизма конфискаций.

"Даже несмотря на то, что власть в последнее время начала агрессивно удерживать финансы по делам о коррупции высокого уровня с целью конфискации, режим конфискации не применяется последовательно по всем делам", - говорится в докладе. Относительно финансирования терроризма в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением. "Однако существуют технические недостатки, которые необходимо решать, чтобы привести рамки в соответствие с международными стандартами", - отмечается в докладе. Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.