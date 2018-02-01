Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пентагон: США продолжат военные полеты над Черным морем Пентагон: США продолжат военные полеты над Черным морем
Новости: СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе
Новости: Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу
Новости: Звезды, которых просто не узнать без макияжа (Фото) Звезды, которых просто не узнать без макияжа (Фото)
X

Минфин объявил конкурс на отбор независимых членов набсовета Укргазбанка

Министерство финансов Украины
23:09 Чт, 1 Февраль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Конкурсный отбор стартует 23 февраля 2018 года, его итоги будут обнародованы 10 апреля.

Министерство финансов Украины в четверг объявило конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета государственного Укргазбанка (Киев).

Как сообщается на веб-сайте Минфина,  документы для участия в конкурсе принимаются до 22 февраля.

В числе требований к претендентам наличие не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях и наличие не менее 50 свободных дней в году для участия в работе набсовета.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

В настоящее время в набсовете финучреждения состоят: Оксана Маркарова, Юрий Буца (оба - заместители министра финансов), Валентина Ящук (директор департамента экономического развития Кабинета министров), Артем Шевалев, Юлия Пашко, Теймур Багиров, Шреник Давда. Из них последние четыре являются независимыми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Конкурс, Министерство финансов Украины, НБУ, Укргазбанк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине продолжают сокращаться запасы газа Миллиардные цифры: украинцы накапливают долги за коммуналку Украина будет осуществлять поставку семян свеклы на рынок ЕС

Последние новости

Беспилотного "убийцу субмарин" испытывают в США Медики назвали ранее неизвестные свойства березового сока США тревожит растущее влияние России
Сегодня читают
01 Обмен пленными и выход РФ из СЦКК: Миссия США при ОБСЕ сделала заявление
02 В Минфине США рассказали, почему засекретили часть "кремлевского списка"
03 Усик может стать обладателем уникального бриллиантового пояса
04 Зозуля получил новенький автомобиль
05 Лучшие диеты: как легко и быстро похудеть без голоданий
Новости сегодня
02:21 Канада требует от Турции проявить сдержанность в Сирии
02:10 Белковые продукты, которые помогут сбросить вес
01:50 Ученые рассказали об уникальной планете Солнечной системы
01:36 На Луганщине задержаны злоумышленники за вооруженное ограбление
01:27 Даша Астафьева показала лицо без косметики
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране Главные изменения в Украине с 1 февраля
Новости: В МВФ озвучили главные условия для финансирования Украины МВФ озвучил условия финансирования Украины
Новости: Сенат Польши принял скандальный закон об Институте национальной памяти Сенат Польши принял скандальный закон об ИНП
Новости: Когда нас никто не видит: фотограф показал моменты жизни с необычного ракурса (Фото) Когда нас никто не видит: фотограф показал моменты жизни с необычного ракурса (Фото)
Добавить комментарий
0