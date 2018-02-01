Минфин объявил конкурс на отбор независимых членов набсовета Укргазбанка

Министерство финансов Украины в четверг объявило конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета государственного Укргазбанка (Киев).

Как сообщается на веб-сайте Минфина, документы для участия в конкурсе принимаются до 22 февраля.

В числе требований к претендентам наличие не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях и наличие не менее 50 свободных дней в году для участия в работе набсовета.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

В настоящее время в набсовете финучреждения состоят: Оксана Маркарова, Юрий Буца (оба - заместители министра финансов), Валентина Ящук (директор департамента экономического развития Кабинета министров), Артем Шевалев, Юлия Пашко, Теймур Багиров, Шреник Давда. Из них последние четыре являются независимыми.