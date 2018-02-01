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Стоимость криптовалюты: биткойн опустился ниже $10 тысяч

Биткоин
14:14 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Курс биткоина 1 февраля демонстрирует негативную динамику, опустившись ниже отметки в $10 000.

Стоимость криптовалюты биткоин за последние сутки упала на 4% и торгуется ниже 10 тысяч долларов за монету.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk, сообщает Экономическая правда.

Сейчас биткоин торгуется на уровне 9,790 тысяч долларов за монету.

За последний месяц криптовалюта упала почти вдвое. Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке.

По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.

Напомним, сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины.

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Новости Бизнеса, CoinDesk, Биткоин, Криптовалюта, Курс биткоина.
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