Минфин сообщил, сколько составят выплаты по госдолгу

Министерство финансов Украины оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,926 миллиарда гривень.

Как говорится в Программе управления государственным долгом на 2018 год, опубликованной на сайте Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по внутреннему долгу, 36,8% - по внешнему.

Согласно документу, в текущем году платежи по погашению госдолга запланированы в объеме 175,726 миллиарда гривень, по обслуживанию госдолга - в сумме 130,2 миллиарда гривень, при этом расходы на обслуживание госдолга составят 14,3% расходов общего фонда госбюджета.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,31 миллиарда в долларовом эквиваленте, на 11% до 2,142 триллиона - в гривневом эквиваленте. С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2017 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,930 триллиона гривень, показатель госдолга на конец 2017 года составил 73,1% ВВП.

Итоговый показатель государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год в размере 2,296 триллиона гривень.